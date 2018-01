Oscar: ecco i grandi dimenticati del 2018

I primi sconfitti degli Oscar 2018: Tom Hanks - Migliore attore protagonista (The Post)

Ad oggi sono due gli Oscar vinti da Tom Hanks. Due statuette che ha conquistato di seguito, nel 1994 (per Philadelphia) e nel 1995 (per Forrest Gump). Due su un totale di cinque nomination. L'ultima volta che Hanks ha gareggiato per l'Oscar era il 2001: lui era candidato per Cast Away, ma fu Russell Crowe a batterlo con Il Gladiatore.

I trionfi di Hanks hanno fatto la storia degli Oscar. Ma si contano di più le volte in cui l'Academy lo ha ignorato (Captain Phillips o Sully per nominare due titoli recenti), non candidandolo all'Oscar. Non lo ha fatto nemmeno quest'anno, in occasione della sua prova in The Post di Steven Spielberg.

Partendo da Hanks, vediamo chi sono i grandi dimenticati di questa nuova edizione degli Oscar. Scorrete le immagini della gallery per scoprirlo.

