La recensione di Tutti i soldi del mondo: il rapimento Getty secondo Ridley Scott

Si era tanto parlato del nuovo film di Ridley Scott , e - come spesso accade prima di vedere un film - a sproposito. Anche perché dopo la visione del già controverso Tutti i soldi del mondo si potrebbe aver voglia di tacere. Sbagliando, in fondo, visto che non sono pochi gli argomenti che fornisce la ricostruzione del, magnate petrolifero e all'epoca dei fattiCerto, alcuni soloni di casa nostra sembrano non vedere l'ora disu ogni aspetto del film, e sicuramente alcuni aspetti potranno risultare particolarmente fastidiosi per pubblico e critica italiani (come certedei banditi calabresi o dei paparazzi alla Dolce e Gabbana), ma non si può certo negare che la messa in scena del regista e produttore britannico offrasono quelli che conosciamo, soprattutto nella tendenza del nostro ad adattare le storie a una propria, che spesso finisce con il patire problemi di ritmo e di coerenza. Lo script deldi Il Castello e Ultimatum alla terra (per quanto trasposizione del libro di John Pearson basato sul punto di vista della Gail Harris qui interpretata da Michelle Williams ), d'altronde, non è perfetto per quanto interessante, e la versione originale saprà probabilmente regalare qualche gioia in più, visti sonoro e doppiaggio, grazie alla convincente prova di quel Christopher Plummer che non avrebbe dovuto esserci E invece,di una vicenda a tratti didascalica e fin troppo romanzata (e controversa, in partenza, sin dalle critiche 'interessate' degli eredi di rapiti e rapitori). Nella quale si scontrano: quello della Ndrangheta e quello di John Paul Getty,, filosofico-economiche quanto meramente umano-finanziarie., anche del, anche all'interno dell'istituzione familiare, nelle sue varie declinazioni. Un film che più che impressionare con il sangue del ragazzo rapito o trascinarvi a empatizzare con la sua disperata madre, promette di gettare dentro di voi iche potrebbe germogliare ancor più dopo le evitabili licenze dei diversi finali.