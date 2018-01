I sequel che i fan hanno sempre sognato, ma che non hanno mai avuto

The Legend of Conan

Per anni si è parlato di un terzo capitolo del Conan di Schwarzenegger, che concludesse la saga raccontando gli anni della vecchiaia di Conan come re di Aquilonia (una svolta profetizzata già in Conan il Barbaro). Chris Morgan di Fast & Furious ha lavorato per un po' al progetto, Schwarzenegger stesso lo ha promesso a più riprese, i fan hanno risposto in coro "Yes, please!", ma tutto è caduto nel vuoto.