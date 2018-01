James Franco si difende dalle accuse di molestie

NOTIZIE

10.01.2018 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Franco è stato accusato di ipocrisia da Ally Sheedy per aver indossato la spilla del movimento Time's Up contro le molestie a Hollywood. “Sono molto felice di aver vinto, ma essere in quella stanza quella sera è stato potente. Sostengo il cambiamento”, ha promesso a Colbert. Dicendo di non avere idea “di cosa abbia fatto ad Ally Sheedy”, con cui ha lavorato nella produzione off-Broadway The Long Shrift. “Ho lavorato molto bene con lei. Ho grande rispetto per lei”.

Riguardo alle accuse di Violet Paley e Sarah Tither Kaplan (quelle “non accurate”), ha dichiarato: “In tutta la mia vita, sono sempre stato fiero di essermi preso la responsabilità delle cose che ho fatto. Lo devo fare per mantenere la mia salute. Lo faccio ogniqualvolta qualcosa debba essere cambiato”. “Se ho fatto qualcosa di sbagliato, lo sistemerò, devo farlo”. E ha concluso, sempre a proposito di Time's Up: “Il punto è ascoltare. Sono qui per ascoltare e imparare, e cambiare prospettiva se è sbagliata. Ne sono completamente intenzionato”.

