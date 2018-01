Video: tutti i prossimi film con Jessica Chastain, da Molly's Game al nuovo dramma di Xavier Dolan

L'ultima volta abbiamo incontrato l'attrice al Festival di Toronto. A proposito del suo status, ha dichiarato: "Non penso che il successo sia fama o soldi. Queste sono cose che non durano. Per me il successo è ciò che fai nella tua vita e che riesce a lasciare un segno nella vita delle altre persone".



Molly's Game arriverà nei cinema ad aprile. Vedremo invece X-Men: Dark Phoenix dal 31 ottobre 2018. La mia vita con John F. Donovan non ha ancora una data di uscita italiana, ma sarà distribuito da Lucky Red. Woman Walks Ahead non ha ancora un distributore italiano.

"Quello che trasmetti al mondo può essere contagioso. E anche quello che ricevi dal mondo - ha affermato la Chastain a proposito delle sue scelte artistiche - Cerco di non andare in profondità nel buco nero di paura e distruzione! A volte mi ritrovo in camera mia a leggere le notizie di attualità e il risultato è che voglio sparire per un po'. Il più delle volte mi focalizzo sulle cose positive che accadono nel mondo. Storie di persone che fanno la differenza attraverso compassione ed empatia".