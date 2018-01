La paura che verrà: gli horror più attesi del 2018

Revenge

I fan del terrore non hanno di che avere paura... o meglio ne avranno un sacco, vista l'abbondanza di film horror in arrivo nel nuovo anno. Diamo uno sguardo ai film di paura più attesi del 2018, tra vendette, presenze demoniache e serial killer assortiti...



A partire da Revenge, un esaltante rape-and-revenge diretto dall'esordiente Coralie Fargeat. Visto di recente al Torino Film Festival (e a Toronto), il film è interpretato dall'italo-americana Matilda Lutz, che da L'estate addosso di Muccino arriva qui a imbrattarsi per bene di sangue, per vendicarsi senza pietà degli uomini che le hanno fatto violenza. Un thriller catartico che non vediamo l'ora di vedere, specialmente perché la Lutz è stata lodata da tutti.



