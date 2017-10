Detroit, il pugno nello stomaco di Kathryn Bigelow colpisce Roma - La recensione

Quello che tocca diventa oro, da sempre, e la mano di Kathryn Bigelow è evidente anche in questo suo ultimo Detroit , presentato alla Festa di Roma e che segue di un lustro il precedente Zero Dark Thirty . E come allora la ex signora Cameron volge lo sguardo su, tra sciovinismo e imbarazzo: quella della cattura di Osama bin Laden nel 2012, quella deglie dell'oggi.Una vicenda di cui si sente poco parlare, anche quando si ricercano le cause di, che continuano a causaree che portano nelle strade centinaia di migliaia di persone, come abbiamo visto solo negli ultimi anni. Delle tensioni che sembrano talmente radicate nel quotidiano del cittadino medio Oltreoceano da far apparire ormai scontata e naturale la divisione tra bianco e nero che la regista californiana coraggiosamente sceglie di non tacere al suo pubblico, anche e soprattutto di connazionali.E che mette, come in altre occasioni. Con l'ampia descrizione delle radici storiche di esodi disperati, neri e bianchi, post bellici; con quella di una drammaticacon estrema facilità a ogni età; con la simulazione dei due neri () tenuti in ostaggio dai poliziotti razzisti capitanati dell'inquietante Will Poulter , con l'acquiescenza delle forze di Stato e della National Guard.cui sopravvivere come possibile, come quella fantasticata dal moderno Purge . Ma purtroppo vera, stavolta. Nella quale ci ritroviamo sballottati, spinti, senza equilibrio o libertà di scegliere dove guardare o mettere a fuoco tanto sono r. Che - alternate a preziose- ci fanno vivere quelle stanze, quei corridoi, colmi di rabbia e paura, di sopraffazione, di vittime e carnefici: tasselli di, letteralmente, e in costante movimento.Ma più che nelle preghiere, estorte o sentite, e nel lungo pestaggio, per non parlare dell', il film colpisce di più quando costringe a riflettere su quello che era il normale, più che nella descrizione o rappresentazione delle violenze e del vergognoso esempio diche conosciamo bene anche noi dopo Genova. Ed è un bene, in questo senso, che l'attenzione sui personaggi principali - o almeno su alcuni di essi - si limiti a una finestra temporale precisa o non sia costante, a renderci più difficile l'immedesimazione e l'assolutizzazione di figure qualunque, esempi più che soggetti.Qualcuno si è già lamentato di non aver potuto godere di una total action alla 13 Hours , trasposta nel comprensorio di Virginia Park, ma pazienza; spesso è oggettivamente difficile per noi - così lontani da quella realtà e da quella storia - capire ile icui intere generazioni sono state (e continuano a essere, in alcuni casi) sottoposte e per quanto il film cerchi di colmare questa lacuna, anche didatticamente, per qualcuno sembra essere difficile capire in assoluto.Certo, non è facile esser certi del, anche quello personale, una volta che si riesca ad andare oltre l'emotività. Non è questo che cerca la Bigelow, d'altronde, né quello che fa o ci suggerisce. Tra le righe del racconto non a caso appaiono 'poliziotti buoni' e 'giusti', capaci di andare oltre la fase di rifiuto degli uni (di 'vedere') e degli altri (di 'sapere'); ma a conti fatti,. E il senso di impotenza, di colpa e di ingiustizia che rimane addosso è il modo migliore per farci sentire la profonda e radicata sensazione - terribile quanto sbagliata, e che le vittime di unoconoscono fin troppo bene - di essere e aver mancato rispetto ai propri aguzzini, di non poter far altro che evitarli, sfuggirli, nascondersi, finendo per rinunciare a sé.