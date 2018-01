Golden Globe 2018: grandi esclusi e vincitori morali di una premiazione “politica”

NOTIZIE

08.01.2018 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



GOLDEN GLOBE 2018: ECCO TUTTI I VINCITORI. “Buonasera, signore e gentlemen rimasti”. Ha salutato così la platea di star il presentatore dei Golden Globe,, tirando immediatamente in ballo uno dei grandi temi della serata: gli scandali sessuali che hanno colpito Hollywood. Uno spettro che ha aleggiato nel corso della consegna dei premi, i settantacinquesimi. “”. Una sfilza di accuse che hanno investito nomi di grosso calibro, a partire ovviamente dal mega-produttore Harvey Weinstein : “Per gli uomini candidati in questa stanza stasera sarà la prima volta in tre mesi in cui non sarà terrificante sentire il proprio nome pronunciato a voce alta”.

Nicole Kidman , premiata per il suo ruolo in Big Little Lies, ha lodato sua madre, attivista per i diritti delle donne: “La mia vittoria è la sua vittoria”. E Laura Dern , premiata come attrice non protagonista sempre per Big Little Lies, ha detto: “Dobbiamo insegnare ai nostri figli che parlare senza temere conseguenze è la nuova stella polare della nostra società”. Anche Oprah Winfrey , premiata con il Cecil B. DeMille Award alla carriera, ha parlato dei grandi cambiamenti a Hollywood: “Per troppo tempo, le donne non sono state ascoltate o non è stato creduto loro quando hanno osato dire la verità sul potere di quegli uomini. Ma il loro tempo è scaduto. Il loro tempo è scaduto”.

Moonlight è stato premiato come miglior film drammatico e ha poi ottenuto l'Oscar come miglior film. Ma negli anni precedenti né Birdman né Il caso Spotlight erano stati riconosciuti ai Globe. I premi sono stati così politicizzati, quest'anno, che alcuni dei film dati come grandi vincitori sono stati totalmente ignorati. The Post di Steven Spielberg, Dunkirk di Christopher Nolan e Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino non hanno ricevuto nemmeno un premio. Certo, il potere di previsione dei Golden Globe nei confronti degli Oscar è stato fortemente ridimensionato negli ultimi anni. L'anno scorso in effettiè stato premiato come miglior film drammatico e ha poi ottenuto l'Oscar come miglior film. Ma negli anni precedenti nénéerano stati riconosciuti ai Globe.