Grandi attori nel film sbagliato: 10 casi in cui Hollywood ha sbagliato etnia

Penelope Cruz in American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace (2018)

Con la globalizzazione, ma soprattutto con l'innovazione tecnologica del digitale, i film hanno iniziato a girare molto più nel mondo e spesso a essere visti in lingua originale. Capita così che ci accorgiamo più spesso di come in un determinato ruolo etnico non vengano sempre presi attori di quella etnia o lingua. Al cinema conta più il volto, la presenza, la bravura della correttezza filologica. Eppure ci sono casi così smaccati di "errori di etnia" da spingere alle volte al ridicolo.



Nel caso di American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace (qui la nostra recensione), sono stati scelti tre attori latini - Edgar Ramirez, Penelope Cruz e Ricky Martin - per interpretare degli italiani. E si sente, specialmente nel caso della Cruz, con il suo accento spagnolo inequivocabile. Hollywood è davvero convinta che italiani e ispanici siano intercambiabili? E che tutti i "latinos" siano uguali? O che cinesi e giapponesi lo siano? Scoprite le risposte a queste domande nella nostra gallery...



