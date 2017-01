Cinema spettacolare dalla A alla Z: i 20 blockbuster più attesi del 2017

4 - Cars 3, di Brian Fee

Saetta McQueen come Rocky Balboa. Lo troviamo a pezzi in Cars 3 dopo un brutto incidente nel corso di una gara. Dovrà imparare a tornare in pista, sapendo che non potrà mai essere veloce come le macchine della nuova generazione...



Però il cuore di Saetta è quello di un vero campione.



Guarda anche: Cars 3, ecco l'emozionante trailer con il nuovo nemico di Saetta McQueen



Uscita italiana: 14 settembre 2017