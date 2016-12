Blade Runner 2049: Harrison Ford sfida Ryan Gosling nel trailer italiano

Il primo trailer di Blade Runner 2049 è qui: Ryan Gosling Harrison Ford si puntano la pistola uno contro l'altro in quello che potrebbe essere l'evento cinematografico del 2017. Ecco il filmato in italiano.

Prodotto da Ridley Scott , che ha ceduto la regia a Denis Villeneuve (talentuoso autore di Sicario, Prisoners e del prossimo Arrival ), Blade Runner 2049 è ambientato trent'anni dopo il film originale e, a quanto pare, esclude una volta per tutte l'ipotesi che Deckard fosse in realtà un replicante (ipotesi confermata anni or sono dallo stesso Scott).