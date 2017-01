Cinquanta sfumature di nero: sesso e intrighi nel nuovo trailer esteso

Universal Pictures ha diffuso un nuovo trailer esteso di Cinquanta sfumature di nero , che potete vedere di seguito. James Foley (House of Cards) dirige a partire da uno script di, il marito di Jamie Dornan tornano rispettivamente nei panni di Anastasia Steele e Christian Grey, protagonisti di Cinquanta sfumature di grigio . Il tormentato milionario cerca la sua ex per ricominciare da capo la relazione, e Anastasia accetta. Stavolta le cose sembrano andare per il verso giusto, ma presto Anastasia scopre che “Ogni favola ha un lato oscuro”. Nella vita di Christian ci sono state altre donne, e ora lei dovrà affrontare la loro invidia.Tra queste donne c'è Elena Lincoln, detta Mrs. Robinson ( Kim Basinger ), socia in affari di Grey e sua precedente amante. Nel romanzo, la Lincoln è descritta come una trenta/quarantenne, ma evidentemente nel film si è deciso di calcare di più la mano sull'elemento “Mrs. Robinson” (una citazione de Il laureato) e affidare il ruolo alla sessantatreenne Basinger.Il film sarà seguito un anno dopo dal terzo capitolo della saga, Cinquanta sfumature di rosso, ancora diretto da Foley.