Cars 3, ecco l'emozionante trailer con il nuovo nemico di Saetta McQueen 

si ritira dai circuiti? La sua risposta è: "Decido io quando me ne vado". La Walt Disney Company e la Pixar svelano finalmente il nuovo emozionante trailer di Cars 3 che riprende esattamente pochi secondi dopo quella scioccante sequenza che abbiamo visto nel teaser , e cioè Saetta vittima di un incidente durante una gara. Capovolto mentre vola in aria prima di schiantarsi al suolo.

Se il primo Cars era incentrato sulla poesia delle strade d'America e il secondo era una spassosa spy story, questo terzo capitolo parla di caduta e ritorno di un eroe che dovrà accettare di non essere più il numero uno, sebbene il suo cuore forte potrà portarlo a far ruggire il suo motore sulla pista dove affronterà un nuovo rivale: Jackson Storm.



Ecco il nuovo trailer:





Diretto da Brian Fee , già artista di storyboard dei primi due capitoli,vede Saetta McQueen in fase calante: una nuova generazione di campioni sta mettendo a dura prova il leggendario corridore, che si trova improvvisamente escluso dallo sport che tanto ama. Per tornare in vetta, è costretto a chiedere l'aiuto di un giovane tecnico che ha un suo piano per la vittoria.