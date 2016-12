I 15 sequel più attesi del 2017

I sequel più attesi del 2017: al primo posto c'è Blade Runner 2049

Sono quindici i sequel più attesi in arrivo sugli schermi entro i prossimi dieci mesi. Grandi ritorni che si sono fatti attendere per decine di anni (vedi foto in alto), sequel istantanei come John Wick 2 e perfino un action che aggiunge il numero "8" accanto al titolo. Ci sono i ladri italiani laureati con lode e c'è il mutante di Hugh Jackman che non ha più i poteri di un tempo.





Il primo della nostra lista, e cioè il sequel più atteso del 2017, è senza dubbio Blade Runner 2049. Ex-Aequo con Trainspotting 2. L'action fantascientifico è nuovamente interpretato da Harrison Ford, che però cede il posto da protagonista a Ryan Gosling. Dietro la macchina da presa c'è Denis Villeneuve (regista di Sicario e Arrival), ingaggiato con il benestare di Ridley Scott, produttore del film.



Blade Runner 2049 arriverà in Italia nella seconda metà del 2017.



