I blockbuster più spettacolari che vedremo nel 2018

San Valentino con la Marvel: Black Panther

Chadwick Boseman è ancora T'Challa/Black Panther nel nuovo film Marvel che potrebbe essere la sorpresa dei cinecomic 2018.

Ambientato dopo gli eventi raccontati in Captain America: Civil War, Black Panther vede T'Challa tornare nell'isolata e tecnologicamente avanzata nazione africana di Wakanda per prendere il suo posto come Re. Ma quando un vecchio nemico farà ritorno, il suo ruolo come sovrano e la sua identità come Black Panther verranno messe alla prova e T'Challa sarà trascinato in un conflitto che metterà a rischio il destino di Wakanda e di tutto il mondo.

Guarda il trailer



Uscita italiana: 14 febbraio 2018