Colpo di scena a Star Wars: la Lucasfilm licenzia i registi dello spin-off su Han Solo

La Lucasfilm licenzia i registi del nuovo film su Han Solo . E' successo nel bel mezzo delle riprese dello spin-off che racconterà le avventure del giovane contrabbandiere spaziale. Phil Lord , già registi di, escono dunque dal progetto dopo mesi di tensioni con la produttrice, presidente della Lucasfilm, e con il co-sceneggiatore e produttore. A quanto pare i registi volevano puntare di più sul loro humour e applicarlo all'universo di Star Wars, ma sul set non gli è stata concessa abbastanza libertà. A quel punto hanno rifiutato il controllo creativo della Kennedy.Secondo una fonte interna al progetto, alla produttrice non piaceva nemmeno il modo in cui i due autori si relazionavano con cast e troupe: "E' stato come avere uno scontro culturale. Sin dal primo giorno. A lei non piaceva perfino il modo in cui loro si piegavano i calzini (...) "Non hanno avuto alcun margine per fare quello che volevano fare".