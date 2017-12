I dieci film più deludenti del 2017 secondo Film.it

Justice League, di Zack Snyder (e Joss Whedon)

Zack Snyder, affidandolo a un autore come Joss Whedon che ne è l'esatto opposto. Trecento milioni di dollari per portare sul grande schermo il supergruppo di casa DC Comics. Un film costosissimo in cui non credevano in primis i capoccia della Warner Bros. Tanto da strapparlo alla prima occasione ( con un cinismo da campionato mondiale ) a, affidandolo a un autore comeche ne è l'esatto opposto.

E forzando quest'ultimo a stipare il film di battute e momenti leggeri in ogni orifizio rimasto vacante. Tra una sceneggiatura che non ha il minimo senso (alieni che lasciato tracce a forma di cubo da cui Batman capisce che... eh?), un cattivo realizzato con una CGI da (vecchio) videogioco, il Flash più insopportabile possibile e un Ben Affleck svogliato con il simbolo dei dollari negli occhi, i trecento milioni sono volati via lasciando un retrogusto di baffi cancellati in digitale.