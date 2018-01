Deadpool 2

La sinossi "ufficiale" ironica recita. “Dopo essere sopravvissuto a un attacco bovino quasi fatale, lo chef sfigurato di una caffetteria (Wade Wilson) lotta per realizzare il suo sogno di diventare il migliore barista di Mayberry, cercando anche di venire a patti con la perdita del senso del gusto. In cerca di nuovo pepe nella vita, e anche di un flusso canalizzatore, Wade deve combattere ninja, la Yakuza e un branco di cani sessualmente aggressivi, mentre viaggia per il mondo alla scoperta dell'importanza della famiglia, dell'amicizia e del sapore – trovando un nuovo gusto per l'avventura e guadagnandosi l'ambita tazza di caffè World's Best Lover”.

David Leitch (John Wick) non parlerà di niente di tutto questo ma vedrà Deadpool (Ryan Reynolds) allearsi con Josh Brolin) e Zazie Beetz) per affrontare una nuova nemesi. Ovviamente il film, diretto da(John Wick) non parlerà di niente di tutto questo ma vedrà Deadpool (Ryan Reynolds) allearsi con Cable ) e Domino ) per affrontare una nuova nemesi.