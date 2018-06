15 biopic che vedremo nel prossimo anno, tra cinema e TV

Zac Efron "si sporca le mani" per interpretare il terrificante serial killer Ted Bundy in questo biopic, atteso anche perché segna il debutto come attore di James Hetfield, voce dei Metallica. Nel cast anche Jim Parsons di The Big Bang Theory.

Renee Zellweger punta all'Oscar interpretando la leggendaria Judy Garland nel biopic Judy . Il film racconterà un periodo ben preciso nella vita della cantante e attrice: la serie di concerti da lei tenuta al locale londinese The Talk of the Town nell'inverno del 1968, a pochi mesi dalla sua morte per un'overdose di barbiturici, avvenuta sempre a Londra.

John Travolta tenta la carta del biopic per rimettersi in piedi, anche se, a giudicare dalle prime recensioni , Gotti , biopic dedicato al gangster John Gotti Sr. è un film alquanto trascurabile. Qui il trailer. Arriverà in Italia il 13 settembre da Eagle Pictures.

Robert De Niro torna a lavorare con Martin Scorsese nel biopic dello spietato sicario Frank "The Irishman" Sheeran , che confessò di aver ucciso Jimmy Hoffa. Al Pacino interpreta Hoffa e il cast include altri due pezzi da novanta come Joe Pesci (semi-pensionato, torna a recitare per il vecchio Marty) e Harvey Keitel. Il film andrà su Netflix.

Dopo aver diretto La grande scommessa , l'ex autore di commedie Adam McKay si dà di nuovo all'attualità americana raccontando la storia dell'ex vice-presidente USA Dick Cheney in Backseat . Lo interpreta un truccatissimo Christian Bale. Accanto a lui Amy Adams nel ruolo di Lynne Cheney, Steve Carell in quello di Donald Rumsfeld e Sam Rockwell in quello di George Bush Jr.

