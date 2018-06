Welcome to Marwen

Nessuno si aspetta che Mark Hogancamp si riprenda dopo l'aggressione che lo ha ridotto in fin di vita, facendogli perdere la memoria. Eppure mettendo insieme i pezzi della sua vita passata e presente, Mark crea una città fantasiosa in cui può guarire ed essere un eroe. Dal suo immaginario riesce ad assemblare un'incredibile installazione artistica - un testamento per le donne più potenti che ha conosciuto - trovando la forza per vincere nel mondo reale.