Russell Crowe in TV, sarà l'ex presidente di Fox News accusato di molestie sessuali

26.06.2018 - Autore: Marco Triolo



Roger Ailes, ex presidente e amministratore delegato di Fox News accusato da numerose donne di molestie sessuali nel 2016. Anche Russell Crowe è pronto alla televisione e l'occasione è arrivata grazie a una storia vera che ha anticipato gli stravolgimenti dello scandalo Weinstein e del movimento Me Too : la caduta di, ex presidente e amministratore delegato di Fox News accusato da numerose donne di molestie sessuali nel 2016.

Gabriel Sherman “The Loudest Voice in the Room”. Sherman ha scritto il primo episodio con Crowe lo interpreterà in una miniserie prodotta da Showtime e composta da otto episodi. Il progetto è basato sul libro di. Sherman ha scritto il primo episodio con Tom McCarthy , regista de Il caso Spotlight

La condotta di Ailes fu prima smascherata nel libro di Sherman, dove l'autore riportò la dichiarazione di una produttrice TV a cui Ailes aveva offerto un aumento in cambio di sesso. Nel 2016, l'ex presentatrice di Fox News Gretchen Carlson fu la prima giornalista a far causa ad Ailes per averla licenziata dopo che lei aveva rifiutato le sue avances. Pochi giorni dopo, Sherman riportò le dichiarazioni di altre sei donne che accusavano Ailes di molestie. Ailes si dimise da Fox News il 21 luglio 2016, sotto le pressioni della famiglia Murdoch. Sarebbe morto meno di un anno dopo, il 18 maggio 2017, per un'emorragia aggravata dalla sua emofilia.

The Loudest Voice in the Room sarà prodotta da Showtime in combutta con Blumhouse Television, il ramo televisivo della casa di produzione low budget di Jason Blum (Scappa – Get Out, Split, La notte del giudizio). Per Russell Crowe sarà il primo ruolo da protagonista nella TV americana, e il suo primo ruolo televisivo regolare dai tempi della soap opera australiana Neighbours, che lo lanciò ormai trent'anni fa.

