I film più detestati, 10 titoli con lo 0% su Rotten Tomatoes

Highlander II - Il ritorno (1991)

Si tratta senza ombra di dubbio di uno dei peggiori sequel mai impressi su pellicola. E anche di uno dei più risibili film mai fatti. Highlander II nega gran parte della mitologia originale per riportare in scena a forza Sean Connery (risorto senza spiegazioni in Scozia, durante una rappresentazione dell'Amleto), ringiovanire Christopher Lambert con una scusa ridicola e mettere in scena una copia sbiadita di Blade Runner con i duelli all'arma bianca. E non fateci nemmeno parlare del pianeta Zeist, per cortesia.