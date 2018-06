Il trailer di First Man, dopo La La Land Ryan Gosling è un passo più vicino all'Oscar

NOTIZIE

09.06.2018 - Autore: Pierpaolo Festa



Chissà se Ryan Gosling vincerà finalmente l'Oscar con First Man . Ad oggi sono due le candidature ottenute dall'attore trentasettenne (per), ma il ruolo diche interpreta nel film in uscita in autunno non solo è quello di un'icona americana eterna, ma anche uno degli uomini in grado di ispirare l'umanità intera. First Man racconta la sua storia, quella che lo ha portato a diventare il primo uomo che ha camminato sulla luna. Il "fattore Oscar" ha anche una marcia in più, dato che il film riunisce Gosling e il regista Damien Chazelle , l'uomo che lo ha già diretto in La La Land

Vi presentiamo il primo trailer del film che esplora le difficoltà tecniche vissute dagli astronauti prima del loro viaggio (in una scena Gosling dice: "dobbiamo poter fallire quaggiù per poi riuscire lassù") e il lato oscuro dell'intera missione: la possibilità dei protagonisti di perdere le loro famiglie. A un certo punto il figlio dice a Gosling: "Non tornerai?", risposta secca: "Ci sono rischi, ma siamo certi che torneremo".



Josh Singer (sceneggiatore premio Oscar per James R. Hansen: il film racconta i sacrifici e il prezzo da pagare - di Armstrong e della nazione - dietro una delle più pericolose missioni della storia. "Quello che mi affascinava di Neil Armstrong è il mistero che ruota attorno a lui - ha detto il regista - Da una parte ecco una persona che è stata in grado di raggiungere uno degli obiettivi più importanti che qualcuno possa mai raggiungere, dall'altra il suo lato umano è un po' un enigma".

First Man, scritto da(sceneggiatore premio Oscar per Il caso Spotlight ) è tratto dal libro di: il film racconta i sacrifici e il prezzo da pagare - di Armstrong e della nazione - dietro una delle più pericolose missioni della storia. "Quello che mi affascinava di Neil Armstrong è il mistero che ruota attorno a lui - ha detto il regista - Da una parte ecco una persona che è stata in grado di raggiungere uno degli obiettivi più importanti che qualcuno possa mai raggiungere, dall'altra il suo lato umano è un po' un enigma".

Il film è anche interpretato da Claire Foy nel ruolo di Janet Armstrong, moglie dell'astronauta. Nel cast troviamo anche Kyle Chandler, Corey Stoll, Jon Bernthal, Jason Clarke ed Ethan Embry.



First Man arriverà nelle sale dal 31 ottobre, distribuito da Universal Pictures.