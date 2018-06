It Capitolo 2, ecco come appariranno tutti i protagonisti da adulti

Ben Hanscom

In tanti avrebbero voluto Chris Pratt, Muschietti ha preferito puntare su un volto meno noto per il ruolo dell'architetto Ben Hanscom. Lo interpreterà Jay Ryan, visto in Top of the Lake, Beauty and the Beast e Mary Kills People. Nel primo capitolo Ben aveva il volto di Jeremy Ray Taylor. Nel romanzo di King, Ben torna a Derry molto cambiato, dimagrito e più sicuro di sé.