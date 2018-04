Elle Fanning è Mary Shelley nel trailer del film sull'autrice di Frankenstein

NOTIZIE

Il film arriverà in USA a maggio, ma ancora non si conosce la data italiana

13.04.2018 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Elle Fanning è Haifaa Al-Mansour (La bicicletta verde), di cui finalmente possiamo vedere il primo trailer.



Il film è stato presentato a Toronto e poi Torino, Dubai e Tribeca. È incentrato su Shelley e sul processo creativo che l'ha portata a completare Frankenstein, in un'epoca in cui alle donne non erano date le stesse possibilità degli uomini. Dunque una figura femminile adatta al movimento che sta ponendo l'attenzione sull'attuale disparità di genere nel cinema americano e non solo. E la regista Haifaa Al-Mansour non è stata scelta a caso per questo progetto: è infatti la prima regista donna a uscire dall'Arabia Saudita, un paese che ancora discrimina fortemente le donne.

Douglas Booth nel ruolo di Percy Shelley, Maisie Williams, Stephen Dillane, Ben Hardy, Tom Sturridge, Bel Powley, Joanne Froggatt e Ciara Charteris. A vedere il trailer, sembra anche influenzato da Il cast di Mary Shelley include anchenel ruolo di Percy Shelley,. A vedere il trailer, sembra anche influenzato da La teoria del tutto nella struttura, che si concentra sulla storia d'amore travagliata tra Mary e Percy Shelley. Solo che questa sembra essere il trampolino dell'emancipazione della protagonista, piuttosto che una forza positiva.

Il film è previsto in USA per il 25 maggio.