Il trailer di Welcome to Marwen, sono potentissime le prime immagini del nuovo film di Zemeckis

Una storia vera, un grande spettacolo hollywoodiano, un film in grado di spostare gli orizzonti visivi del cinema. Sono pochissimi i registi in grado di includere questi tre passaggi in un unico lungometraggio: Robert Zemeckis è uno di questi. Il regista premio Oscar per, il papà die potremmo continuare per altre dieci righe a citare i film dell'autore americano, uno dei registi più impavidi di Hollywood. Un pioniere.Le prime immagini del suo nuovo lavoro, un dramma intitolato Welcome to Marwen , sono di grande impatto e promettono un film straordinario. Ecco il trailer:

Welcome to Marwen racconta la vera storia di(lo interpreta Steve Carell ), aggredito da un gruppo di neo-nazisti l'8 aprile del 2000. Pestato a sangue e lasciato in fin di vita: dopo nove giorni di coma e quaranta giorni in ospedale, Mark è stato dimesso con un danno cerebrale che gli ha fatto perdere la maggior parte dei suoi ricordi antecedenti all'aggressione. Dato che non era in grado di permettersi la terapia, Mark ha creato un villaggio belga della Seconda Guerra Mondiale in scala 1/6: lo ha chiamato Marwencol e lo ha popolato di pupazzi che rappresentano la sua vita, i suoi amici e i suoi assalitori.La sua storia sottolinea il potere di guarigione che l'arte porta con sé. I lavori di Hogancamp sono stati esposti nelle gallerie d'arte di New York. Nel film di Zemecks vedremo il protagonista trovare nelle sue fantasie la forza per tornare a vivere nel mondo reale e ritrovare se stesso.