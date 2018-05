Rocketman, decisa la data di uscita del biopic su Elton John

Lo avevano annunciato come "un evento cinematografico unico", e anche se molte cose sono cambiate negli ultimi cinque anni la sostanza non sembra essere cambiata. Per questo, e per l'attesa creata, non è di poca importanza la definizione della data di uscita di Rocketman, il film dedicato alla vita di Sir Elton John che la Paramount Pictures porterà nelle sale statunitensi il prossimo 17 maggio 2019.A interpretare il ruolo principale sarà - come già confermato di recente - ildi Kingsman - Secret Service. Attore che curiosamente ha avuto l'occasione di dividere il set proprio con la popolare rockstar, e proprio in occasione del sequel di quel film, Kingsman: Il cerchio d'oro Il ventottenne gallese (che a novembre vedremo nel) sarà inoltre chiamato a cantare personalmente le canzoni del film, la cui. E nulla dovrebbe impedirlo, visto l'impulso ricevuto dal progetto dai finanziamenti e gli accordi sottoscritti lo scorso mese. E che permetteranno a Dexter Fletcher di Bohemian Rhapsody alla regia ealla sceneggiatura di condurre in porto la produzione Marv Films & Rocket Pictures.