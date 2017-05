Zac Efron sarà il serial killer Ted Bundy

NOTIZIE

Intitolato Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile, il film sarà diretto da Joe Berlinger, autore di Blair Witch 2 e del documentario sui Metallica Some Kind of Monster

16.05.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Ted Bundy, famoso serial killer e stupratore americano, nel biopic Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile. Joe Berlinger, documentarista che ha anche diretto Blair Witch 2 e Michael Werwie che è stato incluso nella Black List delle migliori sceneggiature non prodotte. Zac Efron ha appena firmato per quello che potrebbe essere il ruolo più difficile della sua carriera. Dalle spiagge assolate di Baywatch l'attore passerà a interpretare, famoso serial killer e stupratore americano, nel biopic, documentarista che ha anche diretto Blair Witch 2 e Some Kind of Monster , il documentario che ha rilanciato l'immagine dei Metallica, dirigerà il film a partire da uno script diche è stato incluso nella Black List delle migliori sceneggiature non prodotte.

Bundy, giustiziato sulla sedia elettrica nel 1989, si autodefinì “il più gelido figlio di puttana che incontrerete mai”, e non a torto. Fu un assassino sadico e sociopatico, che confessò di aver ucciso trenta persone tra il 1974 e il 1978, anche se il conto reale potrebbe essere molto più alto. Bundy, armato del suo fascino naturale, avvicinava le sue vittime - tutte giovani donne e ragazze - in luoghi pubblici, le attirava in posti appartati e le assaliva. È noto per essere anche stato un necrofilo e per aver decapitato almeno dodici vittime, conservando per diverso tempo le teste nel suo appartamento.

Il film sarà incentrato sullo strano rapporto tra Bundy e la sua ragazza di lungo corso, Liz, ruolo che ancora non è stato scritturato. Efron sarà anche produttore del film tramite la sua compagnia, Ninjas Runnin’ Wild. Segnale che crede davvero molto nel progetto. E sarà molto curioso vederlo in una parte ben diversa da quelle a cui ci ha abituati in questi anni. Chissà che non sia per lui una porta verso una carriera d'attore ben più variegata e matura.

Fonte: Variety