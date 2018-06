Dieci attori che hanno ammesso di aver recitato male in un film

Halle Berry in Catwoman (2004)

Halle Berry ha dimostrato una grande sportività quando è salita sul palco dei Razzie, i premi dedicati ai peggiori film della stagione, per ritirare il premio come peggiore attrice per Catwoman. "Per ottenere una performance terribile come la mia, ti occorrono pessimi attori", ha detto, chiamando in causa i colleghi. E ha citato infine la madre, per averle insegnato che per essere un vincente devi anche saper essere un ottimo perdente.