Nuove uscite al cinema, i dieci consigli di Film.it

NOTIZIE

26.04.2018 - Autore: La redazione



Avengers: Infinity War in un angolo. E nell'altro Loro 1 di Paolo Sorrentino. Grande cinema spettacolare contro il film italiano più atteso. Sono questi i due titoli della settimana, affiancati da altri otto film che vi consigliamo nella nostra rubrica sulle nuove uscite in sala.



Vi presentiamo i film da vedere, arrivate in fondo all'articolo per rispondere alla domanda: qual è il vostro film della settimana?





Leggi la recensione



Cercacinema: vai alla scheda di Loro 1 per trovare la sala più vicina e l'orario del tuo spettacolo Toni Servillo nei panni di Lui. Lui ovvero Silvio. Eccolo abbracciato alla moglie Veronica (Elena Sofia Ricci) in una scena del nuovo film di Paolo Sorrentino, Loro 1. Nelle parole del regista. "un racconto di finzione, in costume, che narra di fatti verosimili o inventati, in Italia, tra il 2006 e il 2010. Attraverso una serie di personaggi, il film vuole tratteggiare un momento storico definitivamente chiuso che, in una visione molto sintetica delle cose, potrebbe definirsi amorale, decadente, ma straordinariamente vitale".

Veloce come il vento. E la ritroveremo presto nel dramma Youtopia. "Questo personaggio aveva bisogno del torbido più torbido della mia anima" - così ha dichiarato l'attrice La ventiduenne bolognese Matilda De Angelis è stata da poco premiata a Berlino tra le giovani star da tenere d'occhio nel panorama del cinema europeo. L'abbiamo già vista in. E la ritroveremo presto nel dramma. "Questo personaggio aveva bisogno del torbido più torbido della mia anima" - così ha dichiarato l'attrice nell'intervista con Film.it rilasciata lo scorso febbraio . Nel film la vediamo nei panni di "una ragazzina che mette all'asta la propria verginità su internet. Fa la webcam girl, e si prostituisce".



Charlotte Gainsbourg se ne va in giro per Parigi con il suo amore Mathieu Amalric. Fino al giorno in cui la moglie di lui (Marion Cotillard) torna come se fosse un fantasma, dopo anni e anni in cui era sparita. Questa la premessa del dramma di Arnaud Despleschain che parla anche di artisti, crisi creative e passioni in un affascinante film francese al 100%.



Leggi la recensione



Cercacinema: vai alla scheda de I fantasmi d'Ismael per trovare la sala più vicina e l'orario del tuo spettacolo se ne va in giro per Parigi con il suo amore. Fino al giorno in cui la moglie di lui () torna come se fosse un fantasma, dopo anni e anni in cui era sparita. Questa la premessa del dramma diche parla anche di artisti, crisi creative e passioni in un affascinante film francese al 100%.





Leggi la recensione



Vai alla scheda di Wajib - Invito al matrimonio per trovare la sala più vicina e l'orario del tuo spettacolo Wajib - Invito al matrimonio ha già riscosso successo ai festival cinematografici in giro per il mondo, vincendo premi a Dubai, Locarno e Londra. Si tratta di un dramma on the road in cui seguiamo due protagonisti (un padre e un figlio) tornati in Palestina per un matrimonio in famiglia. Un evento che farà saltare fuori segreti e dolori del passato.

John Krasinski, attore e regista, mette in scena un horror raggelante ma dal grande cuore. Un'allegoria sulla famiglia in cui recita accanto alla moglie Emily Blunt. Ma anche un monster movie in cui i protagonisti si ritrovano ad affrontare creature provenienti dallo spazio, cieche ma sensibili ai rumori. Una battaglia che si svolge nel silenzio più totale ed è intrisa di una tensione potentissima. Un grande horror d'autore per i veri amanti del genere.



Penélope Cruz e Javier Bardem insieme sullo schermo per raccontare la vita di Pablo Escobar, il trafficante di droga più famoso al mondo. Dall’ascesa criminale all’inizio degli anni Ottanta fino alla morte nel 1993, passando per gli anni del narcoterrorismo, della lotta contro la possibile estradizione negli USA e del rapporto con la giornalista Virginia Vallejo che, dopo essere stata a lungo la sua amante, decise di collaborare con la giustizia favorendo la sua cattura.



Leggi la recensione



Cercacinema: vai alla scheda di Escobar - Il fascino del male per trovare la sala più vicina e l'orario del tuo spettacolo Penélope Cruz e Javier Bardem insieme sullo schermo per raccontare la vita di Pablo Escobar, il trafficante di droga più famoso al mondo. Dall’ascesa criminale all’inizio degli anni Ottanta fino alla morte nel 1993, passando per gli anni del narcoterrorismo, della lotta contro la possibile estradizione negli USA e del rapporto con la giornalista Virginia Vallejo che, dopo essere stata a lungo la sua amante, decise di collaborare con la giustizia favorendo la sua cattura.





Leggi la recensione



Qui la nostra video intervista a The Rock! Grosso e ancora più grosso. C'è Dwayne “The Rock” Johnson al centro di Rampage, film tratto da un celebre videogame anni '80. Ma ci sono anche mostri giganti che radono al suolo intere città. Uno spettacolone diretto da Brad Peyton (Viaggio nell'isola misteriosa, San Andreas) e condito con effetti speciali all'avanguardia. Per chi cerca il cinema fantastico senza pretese, questa è la scelta perfetta.



musa di Aaron Sorkin. Lo sceneggiatore premio Oscar per The Social Network e creatore di serie TV come The West Wing e The Newsroom, debutta dietro la macchina da presa per raccontare la vera storia di Molly Bloom, ex sciatrice professionista che, dopo non esser riuscita a qualificarsi per le olimpiadi, è diventata una delle principali organizzatrici di tornei di poker - anche underground - di Los Angeles. Fino al giorno del suo arresto da parte dell'FBI. Tra i suoi 'clienti' sono emersi nomi come quelli di Ben Affleck, Leonardo DiCaprio o Tobey Maguire, oltre a quelli di importanti esponenti del mondo della finanza e della politica.



Leggi la recensione



Cercacinema: vai alla scheda di Molly's Game per trovare la sala più vicina e l'orario del tuo spettacolo Jessica Chastain musa di. Lo sceneggiatore premio Oscar pere creatore di serie TV come, debutta dietro la macchina da presa per raccontare la vera storia di Molly Bloom, ex sciatrice professionista che, dopo non esser riuscita a qualificarsi per le olimpiadi, è diventata una delle principali organizzatrici di tornei di poker - anche underground - di Los Angeles. Fino al giorno del suo arresto da parte dell'FBI. Tra i suoi 'clienti' sono emersi nomi come quelli di Ben Affleck, Leonardo DiCaprio o Tobey Maguire, oltre a quelli di importanti esponenti del mondo della finanza e della politica.

Atmosfere western, avventura, ma anche un viaggio spirituale. Questo è il nuovo film di Terence Hill che a 79 anni torna dietro la macchina da presa e lo fa con il cuore in mano per raccontare una storia di amicizia on the road. Quello di Hill è un bentornato sul grande schermo dopo gli ultimi anni dedicati quasi totalmente a Don Matteo in TV.

Il film che rivoluzionerà il cinema dei supereroi. Due ore e mezza di battaglie intergalattiche combattute per la salvezzd dell'umanità. Avengers - Infinity War è senza dubbio il blockbuster dell'anno. Un film che non ha bisogno di presentazioni.