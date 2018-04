Avengers: Infinity War, la recensione del kolossal Marvel spettacolare, epico e cupo

NOTIZIE

I colpi di scena piovono a cascata, e questo diciannovesimo film sui supereroi rappresenta una svolta, almeno per gli standard del fumettone in salsa americana. In Avengers: Infinity War si ribaltano i canoni, si sdoppiano le linee narrative, e a trionfare è lo spettacolo. L’inizio è dei più classici: larghe pacche sulle spalle, scontri da antologia e muscoli ipertrofici. Ma poi si cambia marcia. Le battute machiste lasciano il posto a una destrutturazione dei nostri paladini. Si scoprono uomini, fragili anche se extraterrestri. Non basta un martello a determinare il potere, la furia di Hulk non è abbastanza contro un nemico più grande di loro. Devono confrontarsi con i sentimenti, le emozioni, che si trasformano nei loro punti deboli. Il sacrificio è necessario, mentre sull’intera vicenda incombe una sorta di predestinazione. Il futuro è cupo, il fato non è più dalla parte dei buoni. E anche l’ironia piano piano sparisce, perché si respira aria di tragedia.



L’epica si prende la scena: i figli si ribellano contro i padri, gli innamorati si dividono per poi svanire nell’oscurità. L’atmosfera è cupa, il destino incombe. Difficile immaginare un film del genere, specialmente dopo la demenzialità di L’ora più buia, fino allo scontro decisivo estenuante nella sua durata, ma necessario per sfoderare l’asso nella manica delle ultime sequenze.

Il mattatore è Thanos, un villain travolgente, molto diverso dall’affascinate Loki del primo Avengers e dall’ira colonizzatrice del robottone di I tempi sono cambiati, c’è bisogno di una maggiore consapevolezza per un franchise interminabile, di cui non si vede la fine. Così i nemici rubano la scena alla tecnologia di Wakanda e all’anima leggera di Spider-Man.



