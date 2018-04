Rampage, la recensione dello spettacolare action catastrofico con Dwayne Johnson

Ci sono un gorilla, un lupo e un coccodrillo. E sono tutti arrabbiatissimi. Sembra l'inizio di una barzelletta. Per certi versi lo è, dato che i tre animali appena nominati diventano - attraverso un fantomatico esperimento genetico che ha a che fare con disperate missioni spaziali e spietate corporation - giganteschi mostri grossi almeno dieci metri che se ne vanno in giro per l'America con l'obiettivo di ridurre in polvere il centro di Chicago.

A portare un tono più serio ed epico a questa storiella fracassona ci pensa: c'è l'attore che pian piano è diventato una delle più grandi star di Hollywood, aspettando il suo momento e imparando dagli eroi del passato ( guardate la nostra videointervista per saperne di più ), e poi c'è Dwayne il produttore (in questo caso esecutivo) che ha scoperto la formula del successo e continua a perfezionarla di volta in volta. Un insieme di elementi combinati: azione, humour, spettacolo e lo sforzo fisico di un gigante buono che ha capito come conquistare il pubblico. Infine c'è ancheSe tre anni fa in occasione di San Andreas riusciva a domare un terremoto di dimensioni globali, questa volta The Rock decide di rimanere il più piccolo tra protagonisti giganteschi. E di farsi da parte. Arriva infatti un momento in Rampage in cui il protagonista diventa ladella scena. Lo vediamo urlare una sfilza di "no" con vocale finale allungata mentre vede il suo amico gorilla pestato a sangue dalle altre creature fuori controllo. I canoni del "film alla The Rock" vengono rovesciati: a un certo punto il protagonista umano diventa la, quel personaggio che potrebbe rimanere sulla mano del mostro buono e si fa da parte durante la resa dei conti.