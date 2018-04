Quiz, riconosci questi film di Terence Hill da un solo fotogramma

Terence Hill, al secolo, ha segnato l'immaginario di più di una generazione, prima in coppia con Bud Spencer e poi protagonista di una serie di avventure soliste che ne hanno cementato la fama di bravo ragazzo, atletico e sfacciato, sempre pronto a vivere avventure leggere e adatte a tutta la famiglia. Don Matteo lo ha riportato in auge dopo un periodo di relativa calma nella sua carriera. Infine, ecco il suo ritorno in sala, che ha ispirato il nostro quiz della settimana.