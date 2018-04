Molly's Game, la recensione del crime drama con Jessica Chastain

NOTIZIE

C'è una bellissima scena che arriva dopo un paio d'ore (dei 140 minuti totali del film. Troppi): la protagonista si confronta finalmente col padre per risolvere i conflitti di una vita. Lui è uno psicologo e nelle sue parole prova a "sintetizzare tre anni di terapia in un'unica sessione di tre minuti". E' in quella sequenza che si intravede il film che Sorkin avrebbe potuto o voluto fare: un family drama a sfondo giudiziario con grandi dialoghi pronunciati da attori in grado di emozionare a colpo sicuro. Cinema americano al suo meglio. Dopo aver seguito la Chastain per oltre 110 minuti sempre in attesa dell'arrivo di una scena madre potente, Sorkin scatena la sua arma segreta:

Molly Bloom ha scritto nel 2014 incentrato sulla sua ascesa nel mondo delle giocate di poker milionarie. La storia di una donna in grado di creare e gestire un giro clandestino di gioco d'azzardo al quale hanno partecipato star di Hollywood e ogni genere di vip. Una bisca che ha portato l'FBI a bussare alla sua porta. Con le manette. La Chastain è presente in ogni scena e si ha la sensazione che la star non voglia sporcare la sua immagine, tutelata dallo script di Sorkin che per una volta non arriva fino in fondo. L'avidità del personaggio rimane in superficie, ma soprattutto temi come la sua dipendenza dalla droga vengono raccontati en passant, così come la sua spietatezza nel creare in pochissimo tempo un giro di affari nel quale gravitavano anche criminali e gangster. C'era perfino la mafia russa.



Dopo The Social Network, Sorkin torna a parlare di sogno americano 2.0: diventare ricchi e alla svelta ovviamente violando la legge. Stretto nei tempi cinematografici - che lui stesso viola sforando le due ore - il neoregista porta in scena un personaggio che ama fin troppo per presentarlo senza filtri allo spettatore. Sorkin non si sbilancia a raccontare le zone grigie della protagonista, cercando il più possibile di renderla immacolata: più una testimone degli eventi che genio del male. Il rischio che il suo film corre è quello che lo spettatore smetta improvvisamente di credere in questa donna.



Il problema di Molly's Game alla fine è legato all'equazione "aspettative: opera prima". Se è vero che la penna di Sorkin non perde la sua capacità di catturare in toto l'interesse di chi guarda, trovando una nuova porta di accesso al mondo del poker raccontato attraverso gli occhi di un personaggio femminile potente, è anche vero che la sua macchina da presa non osa. Mai. Rimane invece rinchiusa e limitata negli interni in cui tutto il film è ambientato. Perfino il look del film è tutt'altro che esaltante con i capelli rossi della Chastain che per una volta si spengono e vengono oscurati. Si salvano quei dieci minuti con Costner in scena, probabilmente una delle sequenze più belle del cinema di questa stagione, e altri dieci minuti con Bill Camp nei panni di un giocatore professionista che per un errore stupido perde milioni di dollari nel giro di una notte (teniamo d'occhio questo caratterista, era lui il poliziotto della serie The Night Of e attualmente è tra i protagonisti di The Looming Tower).

