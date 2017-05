Les fantômes d'Ismaël - La recensione del film d'apertura del Festival di Cannes

e con un tono bizzarro che è il punto vincente del film. Ci viene raccontata la storia di un regista in piena crisi. Un uomo abbandonato dalla moglie vent'anni prima: una ragazza mentalmente instabile scomparsa nel nulla e data per morta. Il protagonista, interpretato da Mathieu Amalric - che torna ai suoi personaggi border-line con l'aria di chi ha dormito con tutti i vestiti addosso - rimane segnato per due decenni. All'inizio del film è come una barca alla deriva salvata dall'incontro giusto, quello con una nuova donna che aspetta solo di soccorrerlo ( Charlotte Gainsbourg nei panni del personaggio più interessante del film). La loro relazione va avanti, entrambi decidono di ricominciare. Ed è proprio in quel momento che la vita arriva come una valanga, pronta a voler decidere al posto loro. La moglie del passato ritorna con l'intenzione di riprendersi il suo uomo: "Tu puoi continuare a vivere ed essere felice senza di lui. Io invece posso solo vivere al suo fianco", dirà a un certo punto la Cotillard rivolgendosi al personaggio della Gainsbourg.