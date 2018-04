Dwayne Johnson contro i mostri in Rampage: "Per la prima volta sono il più piccolo in un film" (videointervista)

"Sapevo che questi mostri giganteschi me le avrebbero suonate di brutto - ci racconta l'attore quando lo incontriamo alla première di Londra - In Rampage mi vedrete urlare. D'un tratto diventa come uno di quei 'film di mostri' del passato (...) Il videogioco da cui è tratto ha una trama veramente semplice, quindi la sfida è stata creare una storia perfetta per gli spettatori, ma anche qualcosa di enorme e divertente. Per come la vedo, se esci ad aprile inauguri la stagione dei film estivi. Allora devi fare un buon film".



A 45 anni l'ex wrestler è ancora uno degli attori più pagati di Hollywood, secondo sul podio del 2017 con un guadagno annuale che ammonta a 65 milioni di dollari (il primo è Mark Wahlberg con 68 milioni). Il suo segreto? Raccogliere l'eredità degli eroi di fine millennio: persone come Bruce Willis e Arnold Schwarzenegger: "Ma soprattutto Harrison Ford e Clint Eastwood - aggiunge lui - Se li metti insieme avrai testosterone, tante botte, ma anche uno humour che strizza l'occhio al pubblico (...) Credo però che ci sia stata un'evoluzione dell'eroe al cinema. I film d'azione di oggi sono soprattutto film di supereroi: sono interpretati da attori che vengono considerati i nuovi eroi d'azione. Poi penso ad attori contemporanei che hanno il fisico giusto, persone che sarebbero potute diventare eroi d'azione negli anni Ottanta: tipo me. Almeno credo. Penso anche a Chris Hemsworth. Chi altro c'è?". Probabilmente nessun altro.

"Bruce e Arnold mi hanno aiutato quando ho iniziato la mia carriera - conclude The Rock - Ed è una cosa che apprezzo molto. Non erano obbligati a farlo. Potevano benissimo dire no al tizio che veniva dal mondo del wrestling. Ma sono stati grandiosi con me".



Dwayne Johnson salva il mondo. Ancora. Questa volta, però, è lui l'elemento più piccolo tra i protagonisti del film. Sullo schermo viene pestato a dovere da animali che si sono trasformati in mostri giganteschi: un coccodrillo, un lupo e un gorilla pronti a ridurre in polvere il centro di Chicago. Lo vediamo così in, adattamento del celebre videogioco degli anni Ottanta che "The Rock" ha interpretato e di cui è produttore esecutivo.Il primatologo Davis Okoye è un uomo schivo. Condivide un legame indissolubile con George, un gorilla silverback straordinariamente intelligente di cui si occupa dalla nascita. Un rischioso esperimento genetico e dai risultati catastrofici trasforma la gentile scimmia in un’enorme creatura furiosa. A peggiorare le cose, ben presto si scopre che altri animali sono stati modificati allo stesso modo. Mentre questi nuovi predatori alfa devastano il Nord America, distruggendo ogni cosa che incontrano lungo il proprio cammino, Okoye farà squadra con uno screditato ingegnere genetico per creare un antidoto, facendosi strada attraverso un campo di battaglia in continua evoluzione, non solo per impedire una catastrofe globale, ma per salvare lo spaventoso primate che una volta era suo amico.