Cosa vedere al cinema dal 7 al 13 novembre, i dieci consigli di Film.it

Il film della settimana: Parasite, il campione di Cannes è uno dei migliori film dell'anno



Bong Joon-ho, Uno dei migliori film dell'anno.



Tutti disoccupati, i membri della famiglia Ki-taek iniziano a entrare nella vita dei ricchi Park. Finché un evento particolare travolgerà le vite di entrambe le famiglie. Non possiamo spoilerare nulla, il film del coreano vincitore della Palma d'oro a Cannes (dove ha battuto Almodovar e Tarantino), è una commedia nera nella quale il tono si alterna tra thriller e satira sociale. Violento a tratti. E sempre molto inquietante. Finirete per dubitare di quel che si è visto: una guerra tra poveri o un inno alla solidarietà?





Film del buonumore: La belle èpoque



La belle èpoque è un film che vi farà a pezzi e allo stesso tempo vi scalderà il cuore. Forse più di qualsiasi altro titolo in uscita quest'anno. Un viaggio nel tempo, ma senza utilizzare diavolerie fantascientifiche: ritrovare il passato per avere la possibilità di vivere il futuro. Il film di Nicolas Bedos cerca di arrivare nel profondo dell'animo umano mentre segue Victor (Daniel Auteuil), sessantenne disilluso a cui viene data una nuova possibilità. Scegliere di rivivere la settimana più importante della sua vita. Nel suo caso, quella in cui, 40 anni prima, incontrò il grande amore. Il grande cinema francese è tornato.



Noir con grandi attori: Motherless Brooklyn - I segreti di una città



Edward Norton torna alla regia a vent'anni da Tentazioni d'amore. Dirige e interpreta Motherless Brooklyn, un noir drammatico, romantico, che ingloba perfettamente anche elementi di commedia. Norton lo ha tratto dal romanzo Brooklyn senza madre di Jonathan Lethem, spostando l'ambientazione nella New York degli anni Cinquanta. Grandi atmosfere, grandissimi attori e un protagonista alquanto singolare (un detective privato affetto da Sindrome di Tourette, una condizione che lo riempie di tic e gli fa urlare parolacce o follie nei momenti meno appropriati). Un film che Norton ha realizzato con il tutto il suo cuore, dato che ci ha messo vent'anni ad adattare il libro. Anche per questo gli si vuol bene sin dal primo minuto.



Il giorno più bello del mondo, il film italiano più visto dell'anno



Campione del box office, Il giorno più bello del mondo è attualmente il titolo italiano più visto dell'anno. Sono più di tre milioni e quattrocentomila gli euro incassati dal quarto film diretto da Alessandro Siani dopo Il principe abusivo, Si accettano miracoli e Mister felicità. "Hollywood in salsa napoletana" - Una favola pre-natalizia che intende riscaldare gli spettatori con un'ondata di ottimismo.



Per grandi e piccini: La famosa invasione degli orsi in Sicilia



Dino Buzzati. E' stato presentato a Cannes nella sezione Un Certain Regard e successivamente ad Alice nella Città.



Il film racconta il viaggio di Leonzio, Grande Re degli orsi che, per sopravvivere al gelo invernale, conduce il suo popolo dalle montagne fino alla pianura, nel bel mezzo del mondo popolato dagli uomini. Rendendosi conto che gli orsi non sono fatti per vivere in mezzo agli umani. "Questo è un film che i bambini possono vedere e su cui gli adulti possono riflettere -



La famosa invasione degli orsi in Sicilia è un film d'animazione tratto dall'omonimo libro di Dino Buzzati. E' stato presentato a Cannes nella sezione Un Certain Regard e successivamente ad Alice nella Città.

Il film racconta il viaggio di Leonzio, Grande Re degli orsi che, per sopravvivere al gelo invernale, conduce il suo popolo dalle montagne fino alla pianura, nel bel mezzo del mondo popolato dagli uomini. Rendendosi conto che gli orsi non sono fatti per vivere in mezzo agli umani. "Questo è un film che i bambini possono vedere e su cui gli adulti possono riflettere - ha dichiarato il regista Lorenzo Mattotti - In questa favola vedevo delle grandi potenzialità. Sia visive sia narrative: ho sempre adorato la dolcezza di questi orsi. La dolcezza del raccontare anche cose molto dure, molto forti senza mai abbandonare una sorta di ironia che ci distacca dal dramma".







Instant Cult: Joker è ancora al cinema



Un pioniere all'interno dei film dedicati al mondo dei fumetti. Joker ha aperto la strada a una nuova era di "dark" dei cinecomic. Il film di Todd Phillips dimostra che anche quando si parla di supereroi o super-cattivi si può sempre sperimentare trovando un nuovo registro narrativo (in questo caso le vette più alte del cinema di Scorsese con Taxi Driver e Re per una notte). Joaquin Phoenix è l'immenso protagonista di questo film che ha vinto il Leone d'Oro alla Mostra di Venezia. Un campione di incassi che ha diviso la critica nel suo interno, e anche il pubblico. Non lo avete ancora visto? Andate adesso.









Le ragazze di Wall Street, il grande ritorno di Jennifer Lopez



Ocean's Eleven tratto da una storia vera. E' basato su un articolo pubblcato sul New York Magazine, Le ragazze di Wall Street, film che segna il grande ritorno di Jennifer Lopez al cinema, tra le grazie di pubblico e critica. Qualcuno ha perfino parlato di potenziale nomination all'Oscar. JLo, infatti, interpreta la leader di una banda formata da spogliarelliste che intendono derubare i loro clienti. Per la maggior parte ricchi broker di Wall Street.



Gli uomini d'oro, rapina al portavalori per Edoardo Leo, Fabio De Luigi e Giampaolo Morelli



Gli uomini d'oro potrebbe benissimo essere la risposta italiana a Le ragazze di Wall Street. Anche questa storia è ispirata a un fatto di cronaca. Anche questa è una vicenda che racconta il momento preciso in cui alcuni uomini "onesti" decidono di passare al crimine. E per una volta un protagonista come Fabio De Luigi (qui insieme a Edoardo Leo e Giampaolo Morelli) decide di "oscurare" un po' la sua immagine: un pizzico lontano dai ruoli goffi e romantici nei quali siamo abituati a vederlo. Riusciranno questi tre protagonisti a mettere a segno la rapina a un furgone portavalori?

Per chi ama i migliori amici dell'uomo: Attraverso i miei occhi



Cinema che racconta il legame tra cane e padrone. Quei film sui migliori amici dell'uomo pronti a fare commuovere il pubblico. Attraverso i miei occhi racconta il rapporto tra un pilota di Formula Uno (interpretato da Milo Ventimiglia di Heroes e This is Us) e il suo golden retriever Enzo (Kevin Costner in versione originale, Gigi Proietti in quella italiana). Entrambi impareranno grazie alla loro amicizia a usare la giusta velocità nella vita.



Cercacinema: vai alla scheda di Attraverso i miei occhi per trovare la sala più vicina e l'orario del tuo spettacolo Cinema che racconta il legame tra cane e padrone. Quei film sui migliori amici dell'uomo pronti a fare commuovere il pubblico.racconta il rapporto tra un pilota di Formula Uno (interpretato dadi Heroes e) e il suo golden retriever(Kevin Costner in versione originale, Gigi Proietti in quella italiana). Entrambi impareranno grazie alla loro amicizia a usare la giusta velocità nella vita.