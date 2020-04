Coronavirus: l'elenco dei film che hanno mantenuto la loro data di uscita

Vi abbiamo già parlato dei film rimandati per l'emergenza coronavirus, mentre in questo articolo affronteremo quelli che, attualmente, hanno mantenuto ferma la loro data di uscita. Si parla generalmente di date americane, sia chiaro. E solo in pochi casi sono date vicine: in genere, a non slittare sono per ora i film previsti dall'autunno in avanti. È ovvio che si tratta di dati provvisori: nulla vieterà agli studios, nel caso in cui le misure di sicurezza vengano estese, di modificare ulteriormente il calendario. Ma, per ora, ecco i film che stanno tenendo duro nonostante tutto.Il 19 giugno negli Stati Uniti dovrebbe uscire il nuovo film della Pixar,. Da noi invece dovrebbe arrivare il 16 settembre, un orizzonte temporale decisamente più plausibile. Se però Disney dovesse decidere di rinviare, cosa probabile, anche la data italiana potrebbe cambiare. Tenet , il nuovo film di, è invece previsto in USA per il 17 luglio. Si tratta di uno dei titoli più attesi dell'anno e, praticamente, dell'ultimo grosso film rimasto in programmazione nell'estate americana insieme a Mulan (spostato al 24 luglio) e Wonder Woman 1984 (14 agosto). Il presidente Trump sta mandando segnali contrastanti sulla durata della crisi, e, nonostante le vittime in USA stiano aumentando, c'è ancora la speranza che per luglio tutto sia tornato alla normalità. Ma non basterà che le sale siano aperte: bisognerà anche vedere se il pubblico avrà voglia di affollarle. È dunque possibile che Warner Bros. sposti comunque Tenet per evitare il flop.Il 21 agosto dovrebbe arrivare, terzo capitolo della saga interpretata da. Il 4 settembre tocca invece a un altro titolo atteso,, il nuovo film diinterpretato da(ovvero il team di Resident Evil ), e tratto dall'omonimo videogame.Il 18 settembre sono programmati due film: The King's Man , prequel diancora diretto da, e Without Remorse , action diretto dae interpretato da, tratto da un romanzo di. Infine, il 25 settembre è previsto l'horror, il nuovo film di(Hot Fuzz, Baby Driver).Più ci spostiamo avanti, più le case di distribuzione si sentono sicure con le loro date. Il 2 ottobre dovrebbe arrivare BIOS , film di fantascienza interpretato dae diretto da quelche ha firmato alcuni dei migliori episodi di. Il 16 ottobre c'è un piatto forte della stagione autunnale:, sequel di Halloween ancora interpretato da. Se dovesse essere rimandato, rischierebbe di uscire a ottobre 2021, considerando il titolo e l'ambientazione.Passiamo poi a novembre: il 20 arriverà Godzilla vs. Kong , titolo già rinviato in precedenza (per ragioni diverse dal coronavirus) e di cui si sa ancora pochissimo. Non una foto, non un teaser trailer. A questo punto, nell'atmosfera di caos generale, è anche possibile che Warner Bros. decida di spostarlo ulteriormente per avere il tempo di pubblicizzarlo a dovere. Il 25 novembre è invece atteso il film d'animazione, con la voce diArriviamo dunque a dicembre e al periodo natalizio. Grandi titoli sono in programma, da West Side Story dial sequel de Il principe cerca moglie , per finire con Dune di. Tutti e tre sono programmati per il 18 dicembre. Le Feste si preannunciano dunque stipate di titoli, perché molti dei film previsti per l'estate sono stati dirottati a fine anno (come Top Gun: Maverick ).