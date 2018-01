Nuove uscite al cinema: i dieci consigli di Film.it

NOTIZIE

25.01.2018 - Autore: La redazione



E' arrivato il giorno di Chiamami col tuo nome. Il film di Luca Guadagnino è il primo di tanti potenti film italiani attualmente in sala. Il nostro film della settimana. Vi presentiamo questo e gli altri nove film all'interno della nostra rubrica sui dieci consigli della settimana. Toccherà a voi rispondere alla domanda: qual è il vostro film del weekend?

Luca Guadagnino alle prese con una ricerca spasmodica della bellezza assoluta, della perfezione, che attraversa i secoli e si distilla nel rapporto unico tra Elio (Timothée Chalamet) e Oliver (Armie Hammer), quell'amore perfetto che tutti cercano e che non tutti trovano nell'arco di una vita. E' passato un anno da quando Chiamami col tuo nome ha iniziato il suo tour mondiale tra i più prestigiosi festival internazionali, provocando sempre la stessa reazione tra pubblico e critica: una standing ovation. Adesso arriva sugli schermi italiani (e si avvicina anche agli Oscar con quattro nomination) e lasciarselo sfuggire sarebbe veramente un grande peccato cinematografico.



LA TERZA VOLTA DI LIGABUE: MADE IN ITALY

Dieci anni fa Luciano Ligabue cantava Buonanotte all'Italia. Adesso, in occasione di Made in Italy - suo terzo lungometraggio da regista - Ligabue torna a raccontare quella stessa Italia che è cambiata pochissimo rispetto al 2008. E lo fa con amore e con una grande voglia di suscitare in noi nostalgia nei confronti del nostro paese. Per farlo ha scelto Stefano Accorsi (che aveva diretto in Radiofreccia) e Kasia Smutniak. Persone oneste che affrontano il loro momento di crisi maggiore.



Alexander Payne, Downsizing, commedia fantascientifica che ha aperto l'ultima Mostra del Cinema di Venezia. Matt Damon sceglie di farsi rimpicciolire perché non riesce più ad andare avanti con lo stipendio suo e della moglie. Essere alti 12 centimetri ha i suoi pregi: ogni cosa costa talmente poco che i soldi ricavati dalla vendita della casa di famiglia basterebbero per vivere di rendita. Una commedia di fantascienza brillante e intelligente. Ci sono tutti gli ingredienti classici del cinema americano, in Downsizing: la seconda occasione, la ricerca di sé che porta a una maggiore comprensione del proprio posto nel mondo (delle proprie “dimensioni”, la metafora è chiarissima) e a tornare a vivere. Gli incontri improbabili che il destino ci riserva e che possono cambiare la traiettoria della nostra vita in modi imprevedibili.



Seconda Guerra Mondiale: Paradise è la storia di Olga (Yuliya Vysotskaya), un'aristocratica russa membro della resistenza francese, Jules (Philippe Duquesne), un poliziotto francese collaborazionista e Helmut (Christian Clauss), un ufficiale delle SS solo all'apparenza convinto degli ideali del Reich. I tre incrociano il cammino durante la guerra e il loro incontro avrà conseguenze impreviste e nefaste sulle loro vite.

Andrei Konchalovski intervalla regolarmente la narrazione con scene statiche in cui i protagonisti delle vicende vengono intervistati, o forse interrogati, sulle loro azioni... e poi anche lui decide di passare al melodramma.



Helen Mirren e Donald Sutherland sposati da molto tempo. Lei ha un tumore e deve curarsi, lui soffre di Alzheimer e sta dimenticando la sua intera vita pezzo per pezzo. In testa gli rimane solo una cosa: le pagine dei libri che insegnava a scuola, in quanto professore di letteratura. Insieme, fuggendo da trattamenti medici già programmati dai due figli, intraprendono un viaggio per essere libero almeno un'ultima volta. La destinazione: Key West, nelle isole Keys della Florida, dove si trova la casa di Ernest Hemingway. Si sorride, si ride e poi ci si sente un po' in colpa per averlo fatto in questo toccante film di Paolo Virzì in cui è facilissimo innamorarsi dei protagonisti.



Frances McDormand fresca di nomination all'Oscar come migliore attrice protagonista per la sua prova perfetta in Tre manifesti a Ebbing, Missouri. Film che segna il grande ritorno della commedia nera. Si ride molto, i dialoghi sono costruiti in maniera chirurgica, gli scambi tra una durissima e cinica McDormand e i poveracci che tentano di mettersi sulla sua strada sono esilaranti. I tempi comici di ogni singolo membro del cast eccellenti. Il regista Martin McDonagh sa davvero come far respirare le singole scene in modo che durino sempre il tempo giusto per ottenere ciò che serve. E lascia il segno.



La Pixar torna al cinema con questa bizzarra storia ambientata nel mondo dei morti di tradizione messicana. Al centro della storia c'è Miguel, un ragazzo che vorrebbe diventare musicista, ma vive in una famiglia in cui la musica è stata bandita da generazioni. Per una serie di strani eventi si ritrova nella Terra dell'Aldilà, dove vivrà un'avventura alla scoperta dei segreti della sua famiglia. Dirige Lee Unkrich, regista di Toy Story 3.