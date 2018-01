Frances McDormand: dieci film per scoprire una grandissima attrice

Dieci ruoli: Frances McDormand, da Blood Simple a Tre manifesti a Ebbing, Missouri

Meryl Streep. Cate Blanchett. Kate Winslet. Sono questi i primi nomi che probabilmente saltano in mente quando si parla di grandi, grandissime attrici contemporanee.

La domanda è: dov'è Frances McDormand? Perché dovremmo aggiungere anche lei sul podio, tra le prime cinque. Più "basso-profilo" rispetto ai nomi che abbiamo fatto, ma altrettanto in grado di lasciare il segno. La McDormand infatti ha l'immenso potere artistico di salvare un film. Di elevarlo. Di fare in modo che - alla fine dei titoli di coda - quelle immagini a cui abbiamo appena assistito, restino nella memoria.

Cercacinema: vai alla scheda di Tre manifesti a Ebbing, Missouri per trovare la sala più vicina e l'orario del tuo spettacolo!

Eccola nei panni di Mildred Hayes, mamma in cerca di giustizia dopo la morte della figlia, protagonista di Tre manifesti a Ebbing, Missouri. Il film del momento. Una black comedy violenta e struggente. Un film coraggioso. Degno di imporsi nel cinema mainstream. Un ruolo per il quale la McDormand potrebbe ottenere il suo secondo Oscar (ne ha già vinto uno per Fargo ed è stata nominata per Mississippi Burning, Quasi famosi e North Country).

Chi è dunque Frances McDormand? In molti la conoscono soprattutto come musa dei Fratelli Coen (e moglie di Joel Coen nella vita), noi ve la presentiamo anche in altri titoli della sua filmografia. In attesa di sapere se trionferà ai prossimi Oscar, riscopriamo la carriera dell'attrice in dieci passi. Dieci film da riscoprire o da recuperare all'istante. Eccoli nelle foto che seguono.

Leggi la recensione di Tre manifesti a Ebbing, Missouri