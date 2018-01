Quiz: esce L'ora più buia, riconosci questi film biografici da un solo fotogramma?

NOTIZIE

17.01.2018 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Joe Wright, e interpretato da Arriva finalmente in Italia L'ora più buia , il biopic di Winston Churchill diretto dal regista di Espiazione,, e interpretato da Gary Oldman . Un ruolo che lo vede trasformarsi anche fisicamente per assomigliare al Primo Ministro britannico che sfidò la Germania nazista cambiando le sorti della Seconda Guerra Mondiale.

I film biografici sono sempre stati una costante nella storia del cinema, soprattutto perché danno agli attori dei ruoli succulenti e complessi su cui affondare i denti, magari vincendo anche qualche premio. È il caso di Oldman, che ha già incassato un Golden Globe ed è uno dei candidati probabili ai prossimi Oscar.

Proprio ai biopic è dedicato il nostro quiz della settimana. Sai riconoscere i più famosi da un solo fotogramma? Mettiti alla prova!





Interpretato anche da Kristin Scott Thomas, Lily James, Stephen Dillane, Ronald Pickup e Ben Mendelsohn, L'ora più buia racconta un'avvincente ed entusiasmante storia vera che inizia alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale e che vede Winston Churchill, pochi giorni dopo la sua elezione a Primo Ministro della Gran Bretagna, affrontare una delle sfide più turbolente e determinanti della sua carriera: l'armistizio con la Germania nazista, oppure resistere per poter combattere per gli ideali, la libertà e l'autonomia di una nazione. Mentre le inarrestabili forze naziste si propagano per l'Europa occidentale e la minaccia di un'invasione si rivela imminente, con un pubblico impreparato, un re scettico ed il suo stesso partito che trama contro di lui, Churchill deve far fronte alla sua ora più buia, unire una nazione e tentare di cambiare il corso della storia mondiale.

In uscita il 18 gennaio, L'ora più buia è distribuito in Italia da Universal.