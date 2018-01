la recensione di Made in Italy, il concept film di Ligabue

Sono passati venti anni precisi da, piacevolissima sorpresa ed esordio notevole del musicista emiliano, che oggi tornacon la versione cinematografica del suo concept album Made in Italy . Un progetto "balordo" lo ha definito Luciano Ligabue , ma è comprensibile che un appassionato di Rock e di cinema come lui non finisse prima o poi col sognare un proprio, o Tommy , per quanto "anacronistico" e "presuntuoso", come lui stesso ammette parlandone. Ma esempi tanto altisonanti non fanno bene al, purtroppodel film con cui lo avevamo scoperto. Un film sul cambiamento , delle persone, non solo dei giovani, come spesso ormai siamo abituati a vedere raccontato, ma anche delle generazioni precedenti, di uomini e donne di mezza età ormai esclusi dal mondo del lavoro., ma che forse dà troppo per scontata l'identificazione con i soggetti messi in scena e la conoscenza di quel tessuto sociale, lasciando. Che se da un lato non aiutano a scalfire la superficie, dall'altro evitano ulteriori e ridondanti scivoloni.Ma, lo sappiamo: ama gli spiegoni e le massime, la filosofia popolare e il buon senso di grana grossa. Perché chiedergli altro, visto che quel che vuole è solo - dichiaratamente - parlare di quel che conosce. E così eccoci di nuovo a Correggio, di nuovo sulle tracce di uno Stefano Accorsi rocker (mancato?) della Bassa, che ci accoglie in uncome protagonista! Cliché? Probabilmente. Però raccontati con una certa. Come in una delle sue migliori canzoni, anche se cinematograficamente non ineccepibile.Se solo inon si intuissero al primo sguardo (complici anche gli spoiler contenuti nel poster), si riuscisse a prescindere dall'emiliana di matti buoni, trasgressione e pompini, e lacampanilistica e neo-nazionalista non emergesse confusa nell'articolato finale, si potrebbe parlare di un'opera più completa e davvero riuscita. Non solo di unacome quella della coppia al centro della vicenda : quasi casuale, nata dal ruggir di uno spirto guerrier e foraggiata dalla speranza più che suffragata da effettivi validi motivi. E capace di convincere la 'testa' e non solo di toccare il 'cuore' dei più bendisposti o pronti ad