Video L'uomo sul treno, i 40 anni di carriera di Liam Neeson iniziano con un nuovo action thriller

La collaborazione tra Neeson e Collet-Serra è cominciata nel 2011 in occasione del thriler Unknown - Senza identità , dove Neeson si ritrovava smemorato in una Berlino in cui non poteva poteva fidarsi di nessuno. Non-Stop è arrivato nel 2014. E anche quella storia, totalmente ambientata all'interno di un aereo, oscillava tra film d'azione e thriller psicologico. La collaborazione più recente risale al 2015 con il poliziesco Run All Night - Una notte per sopravvivere , storia di padri e figli e di gangster irlandesi trapiantiati nella Grande Mela.