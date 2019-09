Nuove uscite al cinema, i dieci consigli di Film.it: ecco il weekend di Quentin Tarantino

NOTIZIE

"Il weekend di Quentin Tarantino". Possiamo riassumere in questo modo le uscite cinematografiche della settimana. Ma lo splendido C'era una volta a Hollywood è in ottima compagnia sul grande schermo. Ci sono commedie in famiglia che hanno la forza di commuovere chi sta a guardare, c'è un grande amore lungo cinquant'anni, c'è un dramma che sfocia nel thriller fino a bruciare e anche un documentario che mostra come la temperatura della Terra stia bruciando a causa dell'uomo. Ecco dunque cosa vedere questa settimana: quale sarà il vostro film?





Il nono film di Quentin Tarantino è una lettera d'amore a Los Angeles e a un'epoca in cui fare cinema nella Città degli Angeli era legato a un concetto di bellezza, purezza e innocenza. Al centro dell'inquadratura ci sono Leonardo DiCaprio (la star più coraggiosa del cinema americano, un attore che tutte le volte non ha paura di spostare i propri limiti), Brad Pitt (in quello che forse è il più bel personaggio della sua carriera) e Margot Robbie iconica nei panni di Sharon Tate. Tarantino racconta quel 1969 della strage di Cielo Drive, la notte in cui i seguaci di Charles Manson uccisero la Tate, all'epoca moglie di Roman Polanski. Il regista però è più interessato a catturae la magia di un'epoca che lui e noi vorremmo non finisse mai. Ancora una volta ci travolge e ci sorprende, lasciando sempre un segno nella storia del cinema.

Parasite, il nuovo film di Bong Joon-ho



Il grande cinema coreano torna nelle nostre sale. In attesa che in Italia arrivi Parasite, il nuovo film di Bong Joon-ho vincitore della Palma d'oro all'ultimo Festival di Cannes, possiamo finalmente vedere Burning - L'amore brucia, film che sulla croisette era stato presentato nel 2018. Dramma e thriller vanno di pari passo nell'opera diretta da Lee Chang-dong. Una storia d'amore, una ricerca del senso della vita e allo stesso tempo una vicenda che esplora il fascino per il fuoco.

Edward Burtynsky e i registi pluripremiati Jennifer Baichwal e Nicholas de Pencier che hanno viaggiato lungo venti nazioni attraversando il mondo intero. Combinando arte, cinema, realtà virtuale e ricerca scientifica, il loro film documenta i cambiamenti che l’uomo ha impresso sulla Terra e testimonia gli effetti delle attività umane sui processi naturali.



Sono affascinanti e terrificanti le potenti immagini che compongono Antropocene – L'epoca umana, il film che indaga l'impatto dell'uomo sul pianeta. Un lavoro straordinario frutto della collaborazione tra il fotografo di fama mondiale Edward Burtynsky e i registi pluripremiati Jennifer Baichwal e Nicholas de Pencier che hanno viaggiato lungo venti nazioni attraversando il mondo intero. Combinando arte, cinema, realtà virtuale e ricerca scientifica, il loro film documenta i cambiamenti che l'uomo ha impresso sulla Terra e testimonia gli effetti delle attività umane sui processi naturali.

Divertente e tenero, Selfie di famiglia crea il ritratto di una famiglia moderna, catturando l'amore sconfinato che una madre single prova per i suoi tre figli. Lisa Azuelos, regista di Due destini e Dalida, scrive e dirige il film, interpretato da Sandrine Kiberlain nei panni della super-mamma Héloïse: una donna single che si prende cura di tre figli, di un ristorante da mandare avanti e che di tanto in tanto ha anche qualche amante. Quando la figlia diciottenne Jade si prepara a lasciare il nido per continuare i suoi studi in Canada, Héloïse ripensa ai loro ricordi e si improvvisa regista filmando con il suo telefono i momenti insieme prima del viaggio. Si ride. E ci si commuove.



Selfie di famiglia



Divertente e tenero, Selfie di famiglia crea il ritratto di una famiglia moderna, catturando l'amore sconfinato che una madre single prova per i suoi tre figli. Lisa Azuelos, regista di Due destini e Dalida, scrive e dirige il film, interpretato da Sandrine Kiberlain nei panni della super-mamma Héloïse: una donna single che si prende cura di tre figli, di un ristorante da mandare avanti e che di tanto in tanto ha anche qualche amante. Quando la figlia diciottenne Jade si prepara a lasciare il nido per continuare i suoi studi in Canada, Héloïse ripensa ai loro ricordi e si improvvisa regista filmando con il suo telefono i momenti insieme prima del viaggio. Si ride. E ci si commuove.



Una storia d'amore lunga più di cinquant'anni. Quella tra Anne e Jean-Louis, indimenticati protagonisti del pluripremiato Anouk Aimée e Jean-Louis Trintignant per riflettere sul mistero della vita e su quello dei sentimenti. Jean-Louis Duroc, un tempo campione a livello internazionale di auto da corsa, si trova ora in una casa di riposo. La sua memoria talvolta vacilla ma su un punto rimane stabile: il ricordo della storia d'amore vissuta 50 anni prima con Anne Gauthier. Il figlio Antoine ne è consapevole e decide di andarla a cercare per tentare di convincerla a incontrare suo padre.



Una storia d'amore lunga più di cinquant'anni. Quella tra Anne e Jean-Louis, indimenticati protagonisti del pluripremiato Un uomo, una donna. Claude Lelouch torna a dirigere Anouk Aimée e Jean-Louis Trintignant per riflettere sul mistero della vita e su quello dei sentimenti. Jean-Louis Duroc, un tempo campione a livello internazionale di auto da corsa, si trova ora in una casa di riposo. La sua memoria talvolta vacilla ma su un punto rimane stabile: il ricordo della storia d'amore vissuta 50 anni prima con Anne Gauthier. Il figlio Antoine ne è consapevole e decide di andarla a cercare per tentare di convincerla a incontrare suo padre.

ANCORA IN SALA: LA MAFIA NON E' PIU' QUELLA DI UNA VOLTA. IL RITORNO DI FRANCO MARESCO



ANCORA IN SALA: MARTIN EDEN



Luca Marinelli migliore attore a Venezia. E' stato lui a vincere la Coppa Volpi per la sua prova in Martin Eden.



L’educazione e la cultura sono strumenti di emancipazione oppure una maledizione che apre gli occhi su un mondo complesso, una tragedia umana a cui ormai è impossibile porre rimedio? È questa la domanda, o meglio una delle domande, che sembra porsi Martin Eden, trasposizione del romanzo di Jack London diretta da



Il regista sposta l’ambientazione in Italia e nel 20° Secolo. Ma lo fa in maniera totalmente spiazzante perché principalmente allegorica.



Luca Marinelli migliore attore a Venezia. E' stato lui a vincere la Coppa Volpi per la sua prova in Martin Eden.

L'educazione e la cultura sono strumenti di emancipazione oppure una maledizione che apre gli occhi su un mondo complesso, una tragedia umana a cui ormai è impossibile porre rimedio? È questa la domanda, o meglio una delle domande, che sembra porsi Martin Eden, trasposizione del romanzo di Jack London diretta da Pietro Marcello. Il regista sposta l'ambientazione in Italia e nel 20° Secolo. Ma lo fa in maniera totalmente spiazzante perché principalmente allegorica.



ANCORA IN SALA: ANGRY BIRDS 2 - NEMICI AMICI PER SEMPRE



I pennuti arrabbiati e gli astuti maialini verdi tornano nei cinema. E stavolta fanno la pace: insieme infatti dovranno affrontare un nuovo nemico: le aquile. L'unico modo per salvare le loro isole sarà infiltrarsi nel quartier generale degli invasori. Ovviamente al ritmo di divertimento garantito per i più piccoli e ottima musica nostalgica per gli spettatori più adulti. Gli Angry Birds sono tornati.