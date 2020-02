Cosa vedere al cinema dal 20 al 26 febbraio, i dieci consigli di Film.it

NOTIZIE

Il film della settimana: Bad Boys for Life

Tornano i detective Mike Lowrey (Will Smith) e Marcus Burnett (Martin Lawrence), in una nuova avventura a diciassette anni dal film precedente. Un vero evento. Bad Boys for Life perde il regista Michael Bay, sostituito dai belgi Adil El Arbi e Bilall Fallah. Ma la ricetta resta sempre la stessa: umorismo, grandi inseguimenti e azione a rotta di collo per le strade di Miami.







Una battaglia contro l'ingiustizia: Cattive acque

Todd Haynes dirige Mark Ruffalo nel biopic dell'avvocato Rob Bilott, impegnato sin dalla fine degli anni '90 nella lotta legale contro la multinazionale DuPont, colpevole di aver contaminato le acque dell'Ohio e della Virginia con sostanze chimiche tossiche derivate dalla produzione del Teflon. Un film di denuncia in pieno stile americano, che fa luce su una delle più grandi e sofferte class action dei nostri tempi.







Ladri per una giusta causa: Criminali come noi

Dall'Argentina, una commedia/dramma/heist movie incentrato su un gruppo di amici che, truffati da un direttore di banca disonesto alla vigilia del tracollo finanziario del 2001, decidono di riprendersi i propri soldi rapinando il rapinatore. Ma non lo fanno per avidità: è loro intenzione usare il denaro per creare una cooperativa agricola e dare così lavoro a decine di persone. Ricardo Darín (Il segreto dei suoi occhi) guida questa piacevole storia di riscatto dei perdenti. Un film senza impegno, ma con la voglia di intrattenere con empatia.







Il musical più chiacchierato dell'anno: Cats

Un flop micidiale in America, Cats, adattamento del musical di Andrew Lloyd Webber, arriva ora nelle nostre sale. Il cast include Taylor Swift, Idris Elba, Judi Dench, Jennifer Hudson, James Corden e Ian McKellen. La regia è di Tom Hooper (Il discorso del re). Il film è stato universalmente stroncato e deriso, soprattutto per gli effetti visivi poco riusciti. Lo avrà davvero meritato? C'è solo un modo per scoprirlo: investirci 8 euro!







Un classico torna al cinema: Il richiamo della foresta

Dal celebre romanzo di Jack London, un'avventura ambientata a fine '800, all'epoca della grande corsa all'oro dello Yukon. Harrison Ford interpreta John Thornton, cercatore d'oro il cui cammino incrocia quello di Buck, un cane strappato da una vita agiata in California e costretto a trainare slitte nell'aspro clima dell'Alaska. Insieme, vivranno un'avventura indimenticabile. Dirige questo nuovo adattamento del classico Chris Sanders, regista di Dragon Trainer. Non è un caso che Buck, stavolta, sia totalmente creato in digitale.







Una notte magica per cambiare: L'hotel degli amori smarriti

Dopo vent'anni di matrimonio, Maria (Chiara Mastroianni) e Richard (Benjamin Biolay) si lasciano. Lei lo ha tradito con un altro, e così lascia la loro casa e si trasferisce nella stanza 212 di un hotel di fronte. Così, dalla finestra, può continuare a osservare Richard e il loro matrimonio che va lentamente in pezzi. La stanza diventa sempre più affollata, a mano a mano che vari personaggi del suo passato arrivano a farle visita per rivivere insieme vecchi ricordi, nel corso di una notte che la cambierà per sempre.







Mollo tutto e cambio vita: Lontano Lontano

Gianni Di Gregorio torna con il suo quarto film a sei anni da Buoni a nulla. Lontano Lontano è la storia di tre uomini, Attilio (Ennio Fantastichini), Giorgetto (Giorgio Colangeli) e il Professore (Di Gregorio). Tutti romani, tutti settantenni, ma ciascuno diversissimo dagli altri. Tutti e tre sognano di cambiare vita, di partire per l'estero. E riusciranno a realizzare i propri sogni, anche se non come immaginavano.







Non si esce vivi dagli anni '80: La mia banda suona il pop

Fausto Brizzi fonde nostalgia per gli anni '80, commedia e heist movie nel suo nuovo film. La storia di un quartetto di meteore pop costrette a riformare la band pur di battere cassa presso un oligarca russo loro fan, che vuole che si esibiscano per lui a San Pietroburgo. Ma qualcos'altro bolle in pentola, e presto i quattro scoprono di essere il cavallo di Troia per una rapina ai danni del riccone. Christian De Sica, Massimo Ghini, Angela Finocchiaro, Paolo Rossi e Diego Abatantuono sono i protagonisti del film, di cui qui potete leggere la nostra recensione







Da non perdere: Gli anni più belli

Il nuovo film di Gabriele Muccino è la storia di un'amicizia lunga quarant'anni. Ed è inevitabile pensare a un capolavoro del cinema italiano come C'eravamo tanto amati. Gli anni più belli racconta le vite di quattro amici in un periodo lungo quarant'anni. Seguiamo Giulio (Pierfrancesco Favino), Gemma (Micaela Ramazzotti), Paolo, (Kim Rossi Stuart) e Riccardo (Claudio Santamaria) dal 1980 ad oggi. Dall’adolescenza all’età adulta. Ne scopriamo le speranze, le delusioni. I successi e i fallimenti. Questo è il “kolossal emotivo” della carriera di Muccino.





