Le serie TV più attese del 2018

Hard Sun

Davvero intrigante la premessa di Hard Sun, la nuova serie poliziesca creata dall'autore di Luther, Neil Cross. In cinque anni, il mondo come lo conosciamo finirà: è la scoperta terribile che fanno due agenti, interpretati da Jim Sturgess e Agyness Deyn. Loro sono molto diversi ma saranno costretti a lavorare insieme per venire a capo di una matassa intricatissima. In arrivo il 6 gennaio su BBC One.