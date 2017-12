Cinque serie TV da vedere a gennaio

Con l’inizio dell’anno arrivano nuovi prodotti e show tutti da vedere. Il mese di gennaio del resto segna una dimensione a metà per quel che riguarda l’intrattenimento. I primi giorni del mese sono infatti ancora classificabili come sospesi tra la dimensione festiva e quella legata al lavoro e alla rigida osservanza degli impegni. Insomma sono un territorio liquido che lascia maggiore libertà nella visione, specialmente nella prima settimana.

La storia è incentrata su due comici e sul loro rapporto con “Goldie” ( Melissa Leo ); la proprietaria di uno dei club più in vista per la scena comedy. Nel cast anche tante guest star come Alfred Molina, Sebastian Stan, Robert Foster, Jon Daly, Al Madrigal, Dylan Baker, Brianne Howey, Ginger Gonzaga e Cathy Moriarty.(11 gennaio). Su Fox arriva la prima stagione della serie comedy e sci-fi capitanata dal genio scorretto di Seth MacFarlane . I 13 episodi della prima stagione, già rinnovata, e ispirata a prodotti culto come Star Trek, raccontano di Ed Mercer, ossia Seth MacFarlane, un pilota al comando della nave spazialee appena uscito fuori da un sofferente divorzio. Nel tentativo di dimenticare il suo matrimonio Ed parte per una missione spaziale della quale però da parte a sua insaputa anche l'ex moglie Kelly Grayson (Adrianne Palickic). E il gioco dei sentimenti traditi, in uno spazio così claustrofobico, si farà davvero duro. Nella serie anche un cammeo di Charlize Theron

(3 gennaio). Su Sky Atlantic arriva I’m Dying Up Here – Chi è di scena?, la serie comedy prodotta da Jim Carrey per Showtime che racconta la scena della stand-up comedy degli anni Settanta a Los Angeles.e vede tra i protagonisti Melissa Leo, Ari Graynor, Clark Duke, Michael Angarano, Andrew Santino, RJ Cyler, Erik Griffin e Stephen Guarino.

(3 gennaio). Una spy story che guarda alla fredda Germania per raccontare gli intrighi dello spionaggio sull’asse. Dopo una prima stagione di 10 episodi, la seconda stagione di Berlin Station sarà disponibile in Italia – come già avvenuto con la prima - sulla piattaforma. Prodotta da Paramount Television e Anonymous Content, scritta da Olen Steinhaue, la serie vede al centro l’attore Daniel Miller ( Richard Armitage ), e il suo viaggio nella sede CIA di Berlino per portare a termine una delicata missione: scoprire chi è la talpa che fa filtrare all’esterno alcune rivelazioni molto importanti. La seconda stagione si aprirà sullo scenario scatenato dalla cattura della ‘talpa’. Nel cast vedremo la new entry Ashley Judd nei panni di un’agente della CIA a capo dell’agenzia di Berlino.

(12 gennaio). Una nuova serie antologica in 10 episodi ispirata ai racconti del noto scrittore di fantascienza. La sua penna ha già ispirato capolavori del cinema come Blade Runner e Minority Report. La serie TV fantascientifica debutterà il 12 gennaio 2018 in esclusiva per i clienti disia in Italia che negli Stati Uniti. Nel cast gli attori Steve Buscemi , Bryan Cranston, Greg Kinnear, Maura Tierney, Janelle Monae, Mireille Enos e Geraldine Chaplin. Si parla già di successo annunciato dopo che un altro show TV ispirato alla bibliografia dello scrittore The Man in the High Castle, ha raggiunto un grandissimo successo di pubblico.