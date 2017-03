Chris Messina al fianco di Amy Adams per la serie TV Sharp Objects 

Lo abbiamo visto da poco al fianco di Ben Affleck in La legge della notte , ma per Chris Messina non costituisce una novità recitare in unadopo l'esperienza in The Newsroom. Esperienza che presto ripeterà, visto che sarà lui ad affiancare Amy Adams (recentemente candidata come Miglior attrice ai Golden Globes per The Arrival) nella prossimaOtto episodi prodotti da Entertainment One e Blumhouse Television nei quali si svilupperà la storia scritta da(anche showrunner) a partire dal libro di Gillian Flynn (già autrice di L'amore bugiardo - Gone Girl , qui co-sceneggiatore). Diretta da Jean Marc Vallée - del quale è appena arrivata in italia la serie televisiva Big Little Lies - Sharp Objects, la vicenda ruota intorno alla reporter Camille Preaker (Adams) appena tornata alla propria cittadina natale dopo una breve degenza in un'istituto psichiatrico. Qui glila costringono ad affrontare il proprio passato e a tentare di risolvere un intreccio che vi affonda le radici, spingendola a identificarsi eccessivamente con una delle due vittime.Il ruolo di Messina sarà quello del Detective Richard Willis di Kansas City che, chiamato a coadiuvare lo sceriffo locale nella ricerca dell'assassino, finirà con lo stabilire, con la Preaker intenzionata a coprire al meglio la notizia per un giornale di St. Louis.