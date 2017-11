American Crime Story: il delitto Versace nel nuovo trailer

FX ha diffuso il trailer della seconda stagione di, la serie antologica prodotta da Ryan Murphy (Glee, American Horror Story), stavolta dedicata al delitto Versace. The Assassination of Gianni Versace partirà il 17 gennaio e ora possiamo farci un'idea di cosa ci aspetta...

La seconda stagione di American Crime Story avrebbe dovuto essere dedicata all'uragano Katrina, ma FX ha deciso in ultimo di scambiare le due., interpretato da Sarah Paulson (mentre Dennis Quaid, Matthew Broderick e Annette Bening pare abbiano lasciato il cast), entrerà in lavorazione la prossima primavera per andare in onda nel 2019. La quarta stagione della serie sarà invece dedicata al caso Bill Clinton/Monica Lewinsky.