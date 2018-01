X-Files 11: Gillian Anderson conferma l'addio di Scully

NOTIZIE

La nuova stagione della serie sarà anche l'ultima per l'attrice e per la sua leggendaria agente FBI

02.01.2018 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



La conferma di ciò che i fan di X-Files temevano arriva ancora una volta dalla bocca di Gillian Anderson : sì, la stagione 11 della serie sarà l'ultima per Dana Scully . L'attrice, come ha già detto tempo fa al New York Comic Con, non ha intenzione di tornare nel caso di una dodicesima stagione.

“L'ho detto sin dall'inizio che questa sarebbe stata l'ultima per me”, ha dichiarato a TV Guide l'attrice. E a proposito delle reazioni al suo annuncio al NYCC: “Sono rimasta abbastanza stupita dalle reazioni della gente al mio annuncio, perché ho sempre pensato che questa sarebbe stata una stagione unica”.

Eppure il creatore di X-Files, Chris Carter, ha detto di non aver scritto il finale della stagione 11 come finale di serie: “Ci sono molte altre storie di X-Files da raccontare. La domanda è se avremo occasione di raccontarle”. C'è comunque aria di chiusura, per lo meno della saga di Mulder e Scully. Chissà che Carter e la Fox non abbiano in mente un passaggio del testimone a una nuova generazione di agenti.

La nuova stagione di X-Files, composta da dieci episodi, partirà in USA il 3 gennaio su FOX. Qui ne potete vedere il trailer e qui il recente dietro le quinte.